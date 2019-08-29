В Роскосмосе подтвердили реализуемость проекта по запуску туристов в космос

Москва, 29 августа. Головной институт Роскосмоса (ЦНИИмаш) подтвердил, что предполагающий отправку туристов в космос по суборбитальной траектории проект компании «КосмоКурс» технически реализуем.

«В ЦНИИмаш проведен поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения. Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании «КосмоКурс», сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Соответствующее заключение института направлено в Роскосмос. Однако в ЦНИИмаш запросили у организации ряд дополнительных обоснований, которые связаны с районом расположения космодрома.

Компания «КосмоКурс» ранее объявила о подписании соглашения о строительстве космодрома под Нижним Новгородом. Предприятие имеет лицензию Роскосмоса на космическую деятельность.

«КосмоКурс» разрабатывает возвращаемую одноступенчатую ракету, а также семиместный космический корабль для полета на высоту 200 километров. Первый пуск планируют провести в 2025 году. Полет должен продлиться 15 минут, в невесомости туристы пробудут порядка пяти минут. Предварительно стоимость билета оценивается в 200-250 тысяч долларов.

В год «КосмоКурс» планирует отправлять на орбиту до 700 человек, для этого будет проводиться до 115 пусков. В компании считают, что их основными клиентами станут иностранцы.