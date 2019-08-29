Врачи объяснили, чем грозит переедание орехов

Москва, 29 августа. Эксперты рассказали, что неумеренное потребление орехов, которые в принципе полезны, грозит проблемами со здоровьем.

Размышлениями на тему специалисты поделились в интервью РИА Новости, отметив, что орехи можно есть хоть каждый день, правда, совсем понемногу – от 30 до 50 граммов ежесуточно.

«У человека, съевшего за один раз один и более килограмм орехов, возможно развитие кишечной непроходимости, а это угрожающее жизни состояние», — рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева в свою очередь отметила, что орехи в умеренных количествах — очень полезный продукт. В них есть почти вся группа витаминов В, витамин Е, К, бета-каротин.

Добавим, что учитывая калорийность, врачи рекомендуют людям, которые стараются снизить свою массу тела употреблять орехи в первой половине дня, а те, кто занимается спортом, могут позволить себе их и в более позднее время.

Как напоминает «Газета.ru», минувшей зимой сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что грецкий орех является естественным «лекарством» от депрессии.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что пациенты, которые ежедневно употребляли этот продукт, гораздо реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто исключил его из рациона.

Впрочем, по словам клинического психолога Михаила Хорса, орехи могут быть лишь «временным лекарством» от депрессии. Они действительно выделяют нейромедиаторы, отвечающие за хорошее настроение, но при этом являются весьма калорийными и вызывают привыкание.