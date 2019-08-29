СМИ узнали о проблемах с обувью в немецкой армии

Берлин, 29 августа. Немецким военным не хватает предметов первой необходимости — армейской обуви. Об этом пишет Die Welt.

Журналисты оценивают оснащенность вооруженных сил Германии, как «весьма плачевную».

«Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют», — отмечает автор материала.

По его словам, немецкие военные «условно готовы к обороне». Из-за ограниченных возможностей промышленности сорвались сроки поставки обуви. Отмечается, что военнослужащие должны получить две пары тяжелых ботинок и одну парку легких, однако всего было выдано лишь 160 тысяч пар тяжелой обуви — по одной паре на солдата, при том, что численность бундесвера составляет 183 тысячи человек. По данным СМИ, легкие ботинки получили 31 тысяча солдат.

Ранее стало известно, что федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиями и эксплуатации бундесвера разослало секретные данные о приобретении тяжелых вертолетов всем участникам тендера, а не только выбранным поставщикам. Сумма контракта составляет 5,6 млрд евро. Журналисты Die Welt отмечают, что при закупках военной техники постоянно возникают «необъяснимые ошибки».

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что Бундестаг выявил плохое состояние военной техники. В частности, только 20% новых вертолетов MH-90 смогли подняться в воздух. Также проблемы возникают с бронетанковой техникой. Мураховский подчеркивает, что это связано не только с плохим финансированием армии, но и с нежеланием молодежи служить в бундесвере по контракту.

«Бундесвер не конкурентен на рынке труда Германии. Отсутствие интереса к бундесверу среди молодежи объясняется непонятными политическими целями», — заявил Мураховский.

Он напомнил, что уровень зарплат и социальной поддержки в бундесвере находится на уровне других отраслей народного хозяйства Германии, однако в них можно работать с гораздо меньшим риском.

«Несмотря на всю пропаганду, немцы понимают, что на них никто нападать не собирается. Бундесвер участвует в неких совместных операциях НАТО, к примеру, в том же Афганистане. И эта война никак не заканчивается», — напомнил Мураховский.

Ранее стало известно, что бундесвер выводит из эксплуатации все вертолеты типа «Тигр». Такое решение было принято из-за того, что при их создании использовались дефектные болты, сообщает «Газета.ru».