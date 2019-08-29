Демократы расследуют планы Трампа провести G7 на его курорте во Флориде

Вашингтон, 29 августа. Юридический комитет палаты представителей конгресса США намерен расследовать на предмет нарушения Конституции планы главы Белого дома Дональда Трампа провести намеченный на 2020 год саммит G7 в принадлежащем ему курорте в штате Флорида. Соответствующее заявление обнародовано на сайте главы комитета, представителя Демократической партии Джеральда Надлера.

После саммита G7 во Франции президент США предложил провести следующий саммит на территории его курортного комплекса во Флориде. Трамп отмечал, что место хорошо подходит для мероприятий подобного рода. В то же время глава Белого дома заверил, что не собирается «заработать деньги» на мероприятии и отверг обвинения в личной заинтересованности.

В конгрессе США придерживаются альтернативной точки зрения.

«Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США, и это именно тот риск, который должен быть предотвращен в соответствии с положениями Конституции о вознаграждениях», — говорится в заявлении Надлера и конгрессмена Стивена Коэна.

В палате представителей отмечают, что речь в предложении президента шла о курорте Trump National Doral Miami. Конгрессмены подчеркивают, что проведение саммита «семерки» в этом месте подразумевает внешние и внутренние «вознаграждения», так как для организации мероприятия потребуются «как иностранные, так и государственные расходы США в интересах президента».

Кроме того, решение, возможно, отражает первый известный публично случай, когда иностранные правительства будут обязаны платить предприятиям Трампа, чтобы вести бизнес с США, подчеркивают авторы заявления.

Конгрессмены также считают, что планы Трампа «требуют тщательного изучения» в рамках расследования, которое ведется на предмет выяснения наличия в действиях главы государства основания для импичмента.

«Потенциальные нарушения положений Конституции, касающихся иностранных и внутренних вознаграждений, представляют значительный интерес и вызывают серьезную озабоченность у комитета при рассмотрении вопроса о том, следует ли рекомендовать статьи об импичменте», — сообщают авторы заявления.

По их словам, комитет включит в текущее расследование «последние разоблачения» и проведет слушания, а также запросит дополнительные документы из Белого дома.

Ранее издание RT сообщило, что в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Биаррице Трамп заявил о планах пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров G7 в США.