Американка обиделась на жениха из-за «жалкого» обручального кольца

Вашингтон, 29 августа. Невеста из США обиделась на жениха и подняла его публично на смех из-за «жалкого» на ее взгляд обручального кольца.

Пост на тему был размещен на портале Reddit, где, собственно и начались словесные баталии – одни пользователи поддержали американку, другие – напротив, обвинили ее в корыстности.

Невеста, которая обиделась на своего жениха, написала, что встречалась с ним целых восемь лет, при этом о свадьбе пара говорила последние три года и готовилась к этому важному событию.

Все это время молодой человек копил на предсвадебный подарок своей суженой, и в итоге остановил свой выбор на украшении с тонким золотым ободком и крошечным бриллиантом.

«Это будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?» — написала американка под выложенной в Сети фотографией.

«Я не материалистка, когда дело касается таких вещей, но если бы мой парень сделал мне предложение с этим, то я была бы глубоко оскорблена. Он изо всех сил старался найти самый дешевый вариант», — написала некто janelleybeans.

«Когда кольцо становится проблемой, то в действительности дело совсем не в нем», — встал на сторону молодого человека Wuellig.

«Лично мне кажется, что кольцо не так важно, как тот, кто его преподносит», — отметился пользователь с ником Tater-Tot_917.

Как напоминает «Газета.ru», в середине августа британские пользователи Интернета раскритиковали необычное кольцо для помолвки, фото которого появилось в закрытой группе Facebook.

В центре кольца находятся три зеленых камня, которые окружены бриллиантами. Причем все три камня можно рассмотреть только сбоку или сверху. Ободок выполнен в виде буквы V и инкрустирован мелкими синими камешками.

Пользователь, опубликовавший фото, предложил участникам группы обсудить подарок. Одна из подписчиц отметила, что «кольцо отвратительно со всех сторон». Другие удивились, как можно было покупать такое уродливое кольцо.