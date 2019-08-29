Пригожин назвал отличие Волочковой и Бузовой от «настоящих звезд»

Москва, 29 августа. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова отличается от «настоящих звезд».

Пригожин считает, что раньше звезды формировали общественное мнение и люди хотели быть похожими на них. По его словам, самодостаточным людям не нужно доказывать другим, что они большие артисты.

«Когда мы обсуждаем тех, кто уже давно не в профессии, нужно понимать, что они хотят выделиться», — заявил Пригожин в эфире «Вечерней Москвы».

Продюсер отметил, что формат «Дома 2» ориентирован на тех людей, у которых мозг сформировался «не до конца».

«Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, с драматическими моментами нашей жизни, это же чистый разврат», — заявил Пригожин.

По его словам, некоторые люди просто не понимают значения Вечного огня или блокады Ленинграда .

Ранее телеведущая Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram ролик с вылизыванием тарелки. Голос за кадром сказал, что так выглядит настоящая Бузова.

«Застукали. Вообще, я леди, но дома — можно», — ответила Бузова.

В конце ролика она назвала себя блокадницей.

Видеозапись вызвала шквал недовольства в Сети. Подписчики Бузовой обвинили ее в неуважении к людям, пережившим блокаду, а также к российской истории. Они посчитали, что звезда «Дома 2» не умеет себя вести.

Позже депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что шутить на тему блокады непозволительно. Он отправит телеведущей книги о блокадном Ленинграде и запись Симфонии №7 Дмитрия Шестоковича.

Балерина Анастасия Волочкова тоже «отличилась» шутками на тему блокады. Она опубликовала видеозапись своих посиделок у мангала. Балерина назвала его «Вечный огонь», сообщает «Газета.ru».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что данная выходка не должна быть спущена ей с рук. Политик высказал мнение, что в качестве наказания Волочковой можно предписать посещать занятия Юнармии.