Тайская собака придумала хитрый способ выпрашивать еду, появилось видео

Бангкок, 29 августа. Живущая на улицах Бангкока бездомная собака научилась прикидываться раненой, чтобы выпрашивать у людей еду. Об этом сообщает сайт AOL News.

Собака по кличке Гае начинает волочить заднюю левую лапу при виде проезжающего транспорта или прохожих. Когда люди подходят, собака встает и начинает крутиться вокруг них.

Местная жительница Тавипорн Чонгплаполкулсэд отметила, что дворняга уже несколько лет живет около ее работы и часто проделывает такой трюк. Женщина сообщила, что подкармливает Гае рисом, но та все равно продолжает притворяться раненой.

«Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду», — сообщила Тавипорн Чонгплаполкулсэд.

Женщина рассказала, что однажды проверила лапы Гае, но выяснилось, что на самом деле с ними все в порядке.

Ранее Газета.ru сообщила, что собака выбежала на поле и прервала матч 16-го тура чемпионата Бразилии между «ССА Масейо» и «Крузейру». Сотрудникам стадиона не удалось поймать нарушительницу, она самостоятельно покинула поле.