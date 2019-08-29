Художница ударила ножом в лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

Тбилиси, 29 августа. Женщина напала с ножом на семейную пару с двумя малолетними детьми в центре Тбилиси. Одному ребенку нападавшая нанесла два удара и чуть не отрезала нос, врачи с трудом смогли спасти мальчика от необходимости пластической операции.

По данным местного МВД, 50-летняя женщина спокойно прошла рядом с пострадавшими детьми и их родителями. Внезапно она набросилась на ребенка и дважды ударила его по лицу. После этого женщина отошла, но вскоре вернулась и попыталась напасть на пострадавшего мальчика снова, сообщил телеканал «Царь град».

Мать загородила ребенка собой, тогда нападавшая набросилась на второго ребенка. Отец успел отдернуть девочку. После этого женщина развернулась и спокойно направилась через дорогу. Попытавшемуся догнать ее отцу пострадавшего ребенка злоумышленница пригрозила похожим на нож острым предметом.

В настоящее время подозреваемая задержана. Пострадавший мальчик госпитализирован с глубокими ранениями щеки и носа.