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Болтон подвел итоги своего визита на Украину

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Болтон подвел итоги своего визита на Украину

Вашингтон, 29 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон положительно оценил свой визит на Украину.

«Было здорово встретиться с моими украинскими коллегами из сектора нацбезопасности и обороны», — написал Болтон на своей странице в Twitter.

По его словам, Вашингтон выступает за сохранение безопасности и суверенитета Украины, а также выступает за то, чтобы страна «не стала жертвой экономической эксплуатации Китая».

Ранее журналисты The Wall Street Journal написали со ссылкой на свои источники, что Штаты выступают против продажи украинской компании «Мотор Сич» китайской компании Beijing Skyrizon Aviation. Совет по национальной безопасности США, а также американское посольство в Киеве должно было организовать встречу с главой «Мотор Сич» и советником президента США.

Пресс-служба посольства США на Украине заявила, что Болтон встретился в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком. Они обсудили, как защитить украинскую промышленность от «недобросовестного поведения» Китая.

Позже пресс-секретарь компании «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании приобрели больше 50% акций предприятия. В интервью украинским СМИ Малыш рассказал, что сделку необходимо согласовать в антимонопольном комитете Украины. Неизвестно, когда будет принято окончательное решение, сообщает RT.

Напомним, «Мотор Сич» — единственная украинская компания, производящая авиационные двигатели, сообщает «Газета.ru».

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