Испытания экзоскелета робота «Федора» провели на борту МКС

Москва, 29 августа. Испытания экзоскелета российского антропоморфного робота Федора начались на Международной космической станции (МКС). Соответствующая запись опубликована в микроблоге андроида в сервисе Twitter.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — говорится в записи.

В микроблоге также отмечено, что космонавт Александр Скворцов три раза заглядывал в доставивший робота на борт станции корабль «Союз МС-14» через шлюз агрегатного отсека и показывал «комбинацию кисти правой руки». Запись сопровождает фотография с поднявшим палец вверх космонавтом.

Кроме того, андроид напомнил об организованном во вторник телемосте президента России Владимира Путина с Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым.

Испытанный экзоскелет необходим, для работы робота в режиме копирования. Космонавт надевает большие перчатки и маску, с помощью которых идет управление андроидом.

Космический корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту должен был стыковаться с МКС 24 августа в 08.31 по московскому времени. Однако стыковка не состоялась. Согласно сообщению Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), процесс сближения корабля со станцией был прерван из-за возникших на борту МКС проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс».

Космический корабль пристыковался к агрегатному отсеку во вторник утром, сообщила Газета.ru. Стыковка состоялась в 06.08 по московскому времени, что на несколько минут раньше запланированного времени (06.12).