Зеленский и Меркель обсудили встречу в «нормандском формате»

Берлин, 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора встречу в «нормандском формате», а также ситуацию на юго-востоке Украины.

«Центральными темами переговоров стало положение на востоке Украины, а также дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате при участии Германии, Франции, Российской Федерации и Украины», — сообщили в пресс-службе правительства Германии.

Зеленский и Меркель заявили о необходимости реализации минских соглашений, а также о готовности участвовать во встрече в «нормандском формате». Канцлер Германии рассказала Зеленскому, как украинский вопрос обсуждался на саммите «Большой семерки» во Франции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что встреча в «нормандском формате» пройдет в сентябре. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что подготовку к ней можно начинать в случае прогресса в реализации прежних договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммиту «нормандской четверки» должна предшествовать встреча помощников глав государств.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва поддерживает «нормандский формат», однако встреча должна быть самым тщательным образом подготовлена. По его словам, Россия стремится к политически важным результатам, а проводить встречу «просто так» российские власти не хотели бы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом перед встречей «нормандской четверки». Также политик призвал Штаты присоединиться к «нормандскому формату», сообщает «Газета.ru».

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Штаты не имеют никакого отношения к происходящему на Украине, данной проблемой должны заниматься страны-гаранты.