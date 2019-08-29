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В Раде рассказали, зачем МВФ выделяет кредиты Украине

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В Раде рассказали, зачем МВФ выделяет кредиты Украине

Киев, 29 августа. Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, зачем Международный валютный фонд (МВФ) выделяет кредиты Украине.

«МВФ дает кредит только для того, чтобы мы вернули предыдущие долги, выполняли политические и экономические требования США, а также быстро продали транснационалам землю, порты, ж/д и объекты критичной инфраструктуры», — написал депутат в соцсети Facebook.

По словам Мураева, Украине необходимо не выпрашивать кредиты, а начать зарабатывать. Он назвал это вопросом выживания государства.

Экономическая ситуация в стране продолжает усугубляться не один год подряд. Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что Киеву нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ, сообщила RT. Ее объем специалисты организации оценили в 5—10 миллиардов долларов.

Эксперты Международного валютного фонда отмечают, что до 2050 года Украина потеряет более трети рабочей силы. Из страны в поисках лучшей жизни массово уезжают молодые граждане, и рождаемость не покрывает этих потерь. В фонде считают, что руководству Украины нужно привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35 лет. Кроме того, Киеву нужно сократить расходы на пенсионные выплаты, медицину, а также поднять пенсионный возраст.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что половина населения Украины будет жить за границей уже в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что в настоящий момент за рубежом находятся около 20-21 млн украинских граждан. Климкин отметил, что результаты переписи населения удивили бы многих в стране.

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Источник: Facebook
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