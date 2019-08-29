В Совфеде оценили перспективы сотрудничества с Турцией по Сирии

Москва, 29 августа. В Совете Федерации заявили, что, несмотря на неоднозначные заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана, Россия и Турция продолжат взаимодействие в Сирии в тех сферах, где их интересы будут совпадать.

В минувшую среду глава Турции обсудил ситуацию в Сирии с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По итогам встречи обе стороны заявили, что Москва и Дамаск должны выполнять свои международные обязательства, сообщила Газета.ru.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов отметил, что Анкара всегда играла в Сирии свою игру. Но Турция выступает партнером России в большинстве вопросов сирийского урегулирования. Имеющиеся расхождения сенатор назвал нормальными, так как они подчеркивают сложность процесса политического урегулирования в республике.

По словам Морозова, России необходимо продолжать налаживать партнерские отношения с турецкой стороной, несмотря на неоднозначные заявления Эрдогана.

«Скоропалительные выводы, а тем более действия могут осложнить и без того непростую ситуацию в регионе», — цитирует сенатора РИА Новости.

Он напомнил, что партнером президента Турции по переговорам был Борис Джонсон, который мог задавать «тон в антироссийской риторике».

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что Россия продолжит сотрудничество с Турцией в вопросах, в которых позиции двух стран совпадают.

«Мы будем и дальше всемерно содействовать дружественному сирийскому народу, стремящемуся очистить свою страну от международных террористов всех мастей, что позволит ей занять достойное место среди других стран региона», — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, данные Эрдоганом в Лондоне оценки «практически ничего не меняют». Взаимодействие будет продолжаться там, «где для этого есть почва», заключил сенатор.