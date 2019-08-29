Бузова отреагировала на идею привлечь ее к пропаганде безопасности на дорогах

Москва, 29 августа. Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала предложение вице-премьера Максима Акимова привлечь ее к пропаганде безопасности на российских дорогах.
«Максим Алексеевич правильно заметил, что сейчас время, когда уже бессмысленно выпускать брошюры и методички, современное поколение не смотрит это все. Сейчас люди больше времени проводят в социальных сетях и прислушиваются к мнению любимых блогеров», — заявила Бузова.
Она подчеркнула, что всегда поддерживает социальные проекты, а на ее странице в Instagram часто появляются посты по темам, волнующим общество.
Ранее Максим Акимов во время заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения предложил использовать Бузову, как «канал к мозгам 15 млн молодых мамаш». Вице-премьер назвал телеведущую «ответственным, думающим и патриотичным человеком». По его словам, она со своей огромной аудиторий в Instagam может считаться лидером общественного мнения.
Недавно поклонники Бузовой обвинили ее в пристрастии к алкоголю после того, как певица рассказала, что сначала потеряла, а потом нашла в бассейне сережку во время отдыха на Бали. Некоторые из подписчиков певицы решили, что Бузова пьет.
Телеведущая пояснила, что не употребляет спиртное, по ее словам, для хорошего настроения не нужно «бухать».
«У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно «бухать», как некоторые написали под прошлым постом. Живите в кайф каждый день», — заявила Бузова.