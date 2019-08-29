Бузова отреагировала на идею привлечь ее к пропаганде безопасности на дорогах

Москва, 29 августа. Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала предложение вице-премьера Максима Акимова привлечь ее к пропаганде безопасности на российских дорогах.

«Максим Алексеевич правильно заметил, что сейчас время, когда уже бессмысленно выпускать брошюры и методички, современное поколение не смотрит это все. Сейчас люди больше времени проводят в социальных сетях и прислушиваются к мнению любимых блогеров», — заявила Бузова.

Она подчеркнула, что всегда поддерживает социальные проекты, а на ее странице в Instagram часто появляются посты по темам, волнующим общество.

Ранее Максим Акимов во время заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения предложил использовать Бузову, как «канал к мозгам 15 млн молодых мамаш». Вице-премьер назвал телеведущую «ответственным, думающим и патриотичным человеком». По его словам, она со своей огромной аудиторий в Instagam может считаться лидером общественного мнения.

Недавно поклонники Бузовой обвинили ее в пристрастии к алкоголю после того, как певица рассказала, что сначала потеряла, а потом нашла в бассейне сережку во время отдыха на Бали. Некоторые из подписчиков певицы решили, что Бузова пьет.

Телеведущая пояснила, что не употребляет спиртное, по ее словам, для хорошего настроения не нужно «бухать».