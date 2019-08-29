Умер создатель колонии «Белый лебедь» генерал ФСИН Сныцерев

Ульяновск, 29 августа. Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, создавший тюрьму «Белый лебедь» и димитровградскую колонию №5.

«25 августа на 91-м году ушел из жизни легендарный генерал-майор внутренней службы Василий Сныцерев», — сообщили представители УФСИН по Ульяновской области.

Причины смерти генерала неизвестны.

Сныцырев поступил на службу в МВД стрелком военизированной охраны в 1946 году. В возрасте 24 лет участвовал в подавлении беспорядков в лагере на Колыме. В 1967 году Сныцерев перешел на работу в колонию №5 в Димитровграде, к тому моменту ее только начинали строить.

В 1980 году Сныцерев стал начальником Усольского управления лесных исправительно-трудовых учреждений. В это же время с Соликамске было создано «Единое помещение камерного типа», куда направляли на перевоспитание «воров в законе» и криминальных авторитетов. Исправительное учреждение получило неофициальное название «Белый лебедь».

Василий Сныцырев проработал в «Белом Лебеде» десять лет, за это время были развенчаны почти 130 «воров в законе». В 1990 году генерал-майор ушел в отставку, сообщают «Известия».

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