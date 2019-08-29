Болсонару удалил оскорбивший Макрона и его жену комментарий

Буэнос-Айрес, 29 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил оскорбительный комментарий к коллажу с изображением супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон в соцсети Facebook.

Скандал разразился на прошлой неделе. Болсонару оставил комментарий под спорным фотоколлажем в Facebook, на котором были изображены президенты Франции и Бразилии с супругами Брижит Макрон и Мишель Болсонару.

В подписи к картинке автор обратился к зрителям с вопросом, понимают ли они, почему «Макрон преследует Болсонару». В качестве ответа он предположил, что «это ревность».

Президент Бразилии прокомментировал коллаж краткой записью.

«Не унижай этого типа, хахахаха», — написал Болсонару.

Запись оскорбила французского лидера и его жену. Президент Франции назвал комментарий бразильского коллеги «крайне неуважительным» по отношению его супруги. Макрон заявил, что уважает народ Бразилии, который «заслуживает президента, поведение которого будет на высоте».

В настоящее время комментарий Болсонару под фотоколлажем не отображается.

Ранее Газета.ru сообщила, что многие бразильцы извинились перед Брижит Макрон в сервисе микроблогов Twitter. Пользователи публиковали комментарии с хэштегом #DesculpaBrigitte (прости, Брижит). Писатель Пауло Коэльо записал видеообращение к народу Франции, в котором осудил отношение президента страны к Франции и принес «тысячу извинений».

Болсонару на прошлой неделе вступил в заочную полемику с Макроном. Президент Бразилии обвинил французского коллегу в преследовании личных политических целей и «колониальной ментальности».

Поводом для критики послужило предложение Макрона обсудить на саммите G7 ситуацию с пожарами в Амазонии. Макрон обвинил президента Бразилии в невыполнении обязательств по климату и высказался против соглашения о свободной торговле между южноамериканским блоком Меркосур и Евросоюзом.