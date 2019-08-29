Эрдоган не исключает покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

Анкара, 29 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Как сообщает телеканал NTV, журналисты поинтересовались у Эрдогана возможностью покупки Анкарой российских истребителей.
«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали», — ответил президент Турции, напомнив о посещении авиасалона МАКС в Подмосковье.
Эрдоган уточнил, что окончательное решение будет приниматься после того, как разрешится вопрос с американскими F-35.
«У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой», — отметил он.
Напомним, 27 августа начался второй этап поставки элементов российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Контракт на поставку С-400 был подписан между Москвой и Анкарой еще в 2017 году.
Вашингтон выступает против сделки между странами. Штаты пытались оказать давление на Анкару, заявляя, что в случае приобретения С-400 Турция будет исключена из программы F-35. Однако турецкие власти не отреагировали на угрозы и не отказались от контракта с РФ.
В минувший вторник Эрдоган и российский президент Владимир Путин осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019. При этом президент Турции поинтересовался у Путина, можно ли купить представленный истребитель.
Путин и Эрдоган поднялись по приставной лестнице к кабине истребителя. К ним присоединились главы оборонных ведомств двух стран. Кроме того, лидеры России и Турции осмотрели истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.