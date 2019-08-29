Россия подпишет с Уругваем соглашение по борьбе с наркотрафиком

Монтевидео, 29 августа. Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо Бономи.

Бономи сообщил РИА Новости, что Уругвай и Россия продвинулись в общей работе по борьбе с наркотрафиком. В настоящее время страны находят «в стадии подписания соглашения».

Глава МВД Уругвая напомнил, что у стран есть соглашения в сфере безопасности и поставок военной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков. В ведомстве отметили, что на данный момент уже создана прочная основа для укрепления взаимодействия в самых различных областях.