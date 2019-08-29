США и Турция рассматривают возможность совместного патрулирования в Сирии

Анкара, 29 августа. Вопрос патрулирования территории Сирии к востоку от реки Евфрат военнослужащими США и Турции прорабатывается в центре совместных операций. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара и Вашингтон планируют начать совместное патрулирование на территории Сирии. Американские журналисты попросили генерала прокомментировать это высказывание.

«Это все прорабатывается в координационном центре» , — ответил Данфорд.

По его словам, Вашингтон и Анкара будут придерживаться «широкого подхода» в отношении курдских формирований, входящих в «Демократические силы Сирии» (SDF), которые в Турции считаются террористическими. Данфорд подчеркнул, что стороны договорились об устранение угроз на границе Турции и Сирии, а также по вопросу вывода тяжелых вооружений.

Напомним, 7 августа США и Турция приняли решение создать центр совместных операций в Сирии. Он будет организован в рамках реализации плана по созданию буферной зоны на севере САР. Эта зона сможет принимать сирийских беженцев из Турции.

Первая группа американских военных, которые будут работать в новой структуре, прибыла 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией.

Напомним, Анкара и США пытались договориться о создании этой буферной зоны еще в 2013 году, однако стороны долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий.

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