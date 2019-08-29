Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Париж, 29 августа. Прославившаяся выступлениями в стилях поп, соул и джаз в 1960-х годах певица Нэнси Холлоуэй (Браун) умерла в возрасте 86 лет. Об этом со ссылкой на ее окружение сообщает Agence France-Presse.

«Нэнси Холлоуэй умерла сегодня утром у себя дома. Она покинула сцену в 2008 году из-за проблем со здоровьем», — цитирует ее попечителя Кристофа Мути агентство.

Браун родилась в 1932 году в Кливленде. Работала танцовщицей, в 1960 году перебралась в Париж и начала строить музыкальную карьеру. Певица выступала в джазовом клубе Mars Club. Отличительной чертой ее исполнения стало использование популярного среди молодых музыкантов того времени стиля ye-ye.

Самым успешным синглом Нэнси Холлоуэй стала французская адаптация песни Дайон Уорвик Don't Make Me Over (1962 год) — композиция T'en va pas comme (1963 год). В период с 1963 по 1982 год исполнительница записала пять сборников и участвовала в съемках девяти фильмов. Ее последние гастроли прошли с 2006 по 2007 год.