Глава Пентагона обвинил Китай в подрыве стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон, 29 августа. Китай проводит осознанную дестабилизацию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер.

«Китай ведет осознанную стратегию по подрыву стабильности в регионе. Очевидно, что большинство региональных стран не разделяют ценностей Коммунистической партии Китая», — заявил Эспер, добавив, что в рамках встреч с главами этих стран «подчеркивалась необходимость сохранения лидерства США».

При это глава Пентагона пообещал, что Штаты продолжат «предпринимать соответствующие действия в регионе в тесной координации с партнерами».

Отметим, ранее в ходе брифинга для прессы Эспер сообщил, что на следующей неделе отравится в Европу для встречи с союзниками по НАТО. По его словам, стороны планируют обсудить, в том числе, усилия США «по сдерживанию агрессии России».

Днем ранее был опубликован доклад Центра американского прогресса, в котором эксперты предлагают Вашингтону переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая. По их мнению, если Вашингтон продолжит участие в «бессрочной» войне, он не сможет «сдерживать» Москву и Пекин.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли рассказал о российской и китайской «угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах. На вопрос журналистов, кого он считает опаснее для США, Эшли ответил, что «в краткосрочной перспективе это Россия». Директор разведывательного управления также напомнил про ядерный потенциал РФ.

В долгосрочной перспективе, по словам Эшли, США больше угрожает Китай, поскольку «китайцы лидируют в экономическом плане».