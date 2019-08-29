МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на проблемы с выборами в Саксонии

Москва, 29 августа. Российский МИД предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии, где только половину кандидатов от партии «Альтернатива для Германии» допустили до регистрации.

Всего на выборы в местный законодательный орган Саксонии были допущены только 30 кандидатов из 61. Члены «Альтернативы для Германии» считают недопуск кандидатов неправомерным, они направили жалобу в ОБСЕ.

В МИД РФ отметили, что именно в Саксонии «Альтернатива для Германии» опередила ХДС\ХСС и Социал-демократическую партию во время выборов в бундестаг в 2017 году.

«Эту информацию мы публикуем специально для наших друзей из Deutsche Welle на русском и ожидаем от них твита «Саксония, выходи!» Если они не знают, как это будет по-немецки, то мы подскажем: «Sachsen, los auf die Strasse!» — написали в МИД РФ.

Напомним, международная телерадиокомпания Deutsche Welle в одном из своих репортажей призвала москвичей и гостей столицы принять участие в незаконном митинге. Позже российские парламентарии заявили о необходимости провести расследование вмешательства во внутренние дела России, которое допустили западные СМИ.

Так, комиссия Госдумы по расследованию вмешательства пригласит представителей Deutsche Welle на заседание.

«Мы хотим истины, а истины можно достигнуть только таким образом: не путем переписок, а путем живого общения», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, Deutsche Welle распространяет информацию для российской аудитории, а думская комиссия представляет интересы граждан РФ. Именно поэтому парламентарии хотели бы провести встречу с представителями этого немецкого СМИ.