Фанаты раскритиковали приоткрытые губы Бузовой 

Москва, 29 августа. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях новое фото в купальнике. Однако вместо хвалебных отзывов, подписчики обратили внимание не формы артистки, а на ее приоткрытый рот.

Бузова опубликовала снимок на фоне моря в цветастом купальнике.

«Когда Вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы ежедневно его поливаете», — подписала она фото.

Однако вместо привычных обсуждений форм певицы, подписчики задались вопросом: почему Бузова постоянно снимается с открытым ртом.

«Господи, зачем делать такие губы? Причем это стало ее привычкой недавно, раньше нормальная была», — пишет пользователь под ником iri_dob.

«Фотка ужасная. Видно эти накаченные перекаченные губы. Не удачно так скажем», — считает shirinkina980.

«В голову себе мозга хотя бы немного накидай… Хотя… Он у тебя через постоянно открытый рот выпадет», — написала konikmargarita.

«А зачем постоянно рот открывать? Это типа сексуально или просто мух ловишь, блокадница?» — спрашивает ol.ga54.

Напомним, ранее Бузова оказалась в центре скандала из-за своей неудачной шутки. В Instagram она показала ролик, на котором облизывает тарелку. На вопрос о том, зачем она это делает, Бузова ответила, что «так вкусно, она же блокадница».

Позднее из-за шквала негативных комментариев певице пришлось ограничить доступ к своей странице, на которую подписаны более 16 млн человек, передает «Газета.ру». Записи 33-летней артистки в социальной сети могут просматривать только лишь те пользователи, которые на нее подписаны.

Продюсер Диана Бичарова раскритиковала «блокадницу» Бузову и предложила ей «встать на колени и умолять» о прощении тех, кто действительно пережил блокаду Ленинграда.По мнению Дианы Бичаровой, есть вещи, над которыми нельзя смеяться. И статус жителя блокадного Ленинграда — одна из таких вещей.