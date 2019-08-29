Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР

Луганск, 29 августа. Дополнительный пункт приема документов на получение гражданства РФ открыли в городе Петровское Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».

В Центре административных услуг города Петровское можно подавать заявление как на гражданство РФ, так и на оформление паспорта ЛНР.

Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно указу, получить российское гражданство смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или удостоверение беженца. Весной этого года предыдущий указ президента РФ упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

В середине августа сообщалось, что более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением российского гражданства, положительное решение принято по 25 тысячам обращений. В МВД России при этом отметили, что число желающих получить российское гражданство растет: каждый день заявления на получение гражданства РФ пишут более тысячи человек.

Как сообщала «Газета.ру», украинские власти не признают российские указы о выдаче гражданства. Также МИД Украины выразил надежду на усиление антироссийских санкций западными партнерами. При этом в ответ на указ российского президента глава Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизмы для облегчения получения украинского паспорта для россиян.