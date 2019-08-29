Американская автогонщица погибла, пытаясь установить новый рекорд скорости

Нью-Йорк, 29 августа. Американская гонщица Джесси Комбс разбилась в США, пытаясь побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения на суше.

36-летняя спортсменка погибла в пустыне Алворда в штате Орегон, сообщает издание Autoblog со ссылкой на семью Комбс. Подробности инцидента не приводятся.

Джесси Комбс часто появлялась на американском телевидении в качестве ведущей или гостя различных программ. В 2013 году спортсменка разогналась на автомобиле до 632 км/ч, побив рекорд скорости, который держался 48 лет. В 2016 году — сумела разогнаться до 769 км/ч.

Во вторник Комбс планировала побить рекорд гонщицы Китти О’Нил, которая в 1976 года на трехколесном реактивном автомобиле развила скорость в 843 км/ч.

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