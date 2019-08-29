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Офис Зеленского назвал дату встречи советников глав «нормандской четверки»

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Офис Зеленского назвал дату встречи советников глав «нормандской четверки»

Киев, 29 августа. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств стран «нормандской четверки» 2 сентября. 

В среду состоялся телефонный разговор Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украинский президент «призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки». 

В свою очередь Меркель отметила необходимость провести встречу на высшем уровне в ближайшее время. Стороны договорились провести 2 сентября подготовительную встречу дипломатических советников глав государств и правительств.

В минувший понедельник на саммите G7 президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств состоится в сентябре. Днем ранее Меркель сообщила, что Берлин и Париж работают над подготовкой встречи «нормандской четверки». Правда, точную дату новых переговоров она не назвала. 

Офис Зеленского назвал дату встречи советников глав «нормандской четверки»
Отметим, что сам Зеленский хотел расширить «нормандский формат» и подключить к процессу США. Но в Вашингтоне его инициативу не одобрили. В Париже такую постановку вопроса и вовсе посчитали неактуальной.

В среду украинский президент провел встречу со спецпредставителем президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. На переговорах он вновь выразил надежду, что США присоединятся к «нормандскому формату» и примут участие в политическом урегулировании конфликта в Донбассе. 

Внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

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