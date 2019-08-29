Офис Зеленского назвал дату встречи советников глав «нормандской четверки»

Киев, 29 августа. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств стран «нормандской четверки» 2 сентября.

В среду состоялся телефонный разговор Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украинский президент «призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки».

В свою очередь Меркель отметила необходимость провести встречу на высшем уровне в ближайшее время. Стороны договорились провести 2 сентября подготовительную встречу дипломатических советников глав государств и правительств.

В минувший понедельник на саммите G7 президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств состоится в сентябре. Днем ранее Меркель сообщила, что Берлин и Париж работают над подготовкой встречи «нормандской четверки». Правда, точную дату новых переговоров она не назвала.



Отметим, что сам Зеленский хотел расширить «нормандский формат» и подключить к процессу США. Но в Вашингтоне его инициативу не одобрили. В Париже такую постановку вопроса и вовсе посчитали неактуальной.

В среду украинский президент провел встречу со спецпредставителем президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. На переговорах он вновь выразил надежду, что США присоединятся к «нормандскому формату» и примут участие в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

Внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.