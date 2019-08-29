Уникальная операция на позвоночнике впервые проведена в России

Москва, 29 августа. Медики Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике.

Они впервые в России провели эндоскопическую трансфораминальную реконструктивную операцию на поясничном отделе позвоночника, задействовав систему эндоскопической хирургии и систему задней чрескожной стабилизации.

Медики смогли сократить реабилитационно-восстановительный период, пациент был выписан на третьи сутки. Врачи снизили повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга во время операции, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ранее медики Черноморского флота впервые провели хирургическую операцию на подводной лодке. У одного из моряков был воспален аппендикс. Операционную развернули в кают-компании, площадь которой составила не более пяти квадратных метров.

Операция длилась четыре часа, ее выполнил начальник медицинской службы врач-хирург лейтенант Дмитрий Южанин. Пациент чувствует себя хорошо, после прибытия субмарины в порт его отвезут в больницу для дальнейшего лечения.

Отметим, медики в Кемерово провели сложнейшую операцию на головном мозге, удалив опухоль, считавшуюся неоперабельной.

У 48-летнего пациента доброкачественное новообразование располагалась в месте прохождения глазодвигательных нервов и сонной артерии. Операцию провел заведующий нейрохирургическим отделением областной больниц имени Беляева, кандидат медицинских наук Егор Колотов. Операция длилась десять часов.