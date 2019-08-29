Уникальная операция на позвоночнике впервые проведена в России

Москва, 29 августа. Медики Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике.
Они впервые в России провели эндоскопическую трансфораминальную реконструктивную операцию на поясничном отделе позвоночника, задействовав систему эндоскопической хирургии и систему задней чрескожной стабилизации.
Медики смогли сократить реабилитационно-восстановительный период, пациент был выписан на третьи сутки. Врачи снизили повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга во время операции, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Ранее медики Черноморского флота впервые провели хирургическую операцию на подводной лодке. У одного из моряков был воспален аппендикс. Операционную развернули в кают-компании, площадь которой составила не более пяти квадратных метров.
Операция длилась четыре часа, ее выполнил начальник медицинской службы врач-хирург лейтенант Дмитрий Южанин. Пациент чувствует себя хорошо, после прибытия субмарины в порт его отвезут в больницу для дальнейшего лечения.
Отметим, медики в Кемерово провели сложнейшую операцию на головном мозге, удалив опухоль, считавшуюся неоперабельной.
У 48-летнего пациента доброкачественное новообразование располагалась в месте прохождения глазодвигательных нервов и сонной артерии. Операцию провел заведующий нейрохирургическим отделением областной больниц имени Беляева, кандидат медицинских наук Егор Колотов. Операция длилась десять часов.
«Во всем мире долгое время подобные случаи считались непригодными для хирургического вмешательства. Обсуждать на семинарах и демонстрировать на мастер-классах их стали только последние 10 лет», — рассказал Колотов «Газете Кемерова».