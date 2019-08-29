Поселок в Донбассе попал под гранатометный обстрел ВСУ, ранен военный ДНР

Донецк, 29 августа. Военнослужащий Народной милиции ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Григоровка в Тельмановском районе на юге Донецкой Народной Республики.

Обстрел начался в шесть часов вечера. ВСУ открыли огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позиции подразделений ДНР в районе Григоровки.

В результате обстрела ранения получил военнослужащий, сообщает ДАН. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, по данным Народной милиции, в среду украинские силовики обстреляли окраины поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин.

Отметим, что с 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие.

Внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации.