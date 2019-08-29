Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

Поселок в Донбассе попал под гранатометный обстрел ВСУ, ранен военный ДНР

47
0 Оставить комментарий

Поселок в Донбассе попал под гранатометный обстрел ВСУ, ранен военный ДНР

Донецк, 29 августа. Военнослужащий Народной милиции ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Григоровка в Тельмановском районе на юге Донецкой Народной Республики.

Обстрел начался в шесть часов вечера. ВСУ открыли огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позиции подразделений ДНР в районе Григоровки. 

В результате обстрела ранения получил военнослужащий, сообщает ДАН. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, по данным Народной милиции, в среду украинские силовики обстреляли окраины поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин.

Отметим, что с 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие.

Внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации.

infox - new
Источник: ДАН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров