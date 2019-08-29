В Госдепе США рассказали о мерах по защите выборов от влияния через соцсети

Вашингтон, 29 августа. Вашингтон предпринимает шаги против вмешательства в выборы, в частности, при помощи соцсетей, заявил зампомощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.

Журналисты поинтересовались у Стрейер, как шаги предпринимают американские власти для защиты выборного процесса.

«Мы предпринимаем ряд шагов для повышения безопасности наших выборов и принимаем меры против тех, кто пытается проводить операции по оказанию влияния в Соединенных Штатах, используя платформы соцсетей», — ответил чиновник, подчеркнув, что это серьезная работа.

Стрейер добавил, что Вашингтон выделил гранты региональным властям, чтобы помочь им защитить их избирательную инфраструктуру.

Ранее Стрейер сообщил журналистам об опасениях Госдепартамента США в отношении России в преддверии президентских выборов в Америке в 2020 году, передавала «Газета.ру». По его словам, Россия является соперником США в киберпространстве.

Отметим, в марте президент США Дональд Трамп представил в Конгресс проект государственного бюджета на 2020 финансовый год. Он предложил значительно увеличить расходы на оборону, сославшись на возросшую «конкуренцию с Россией». 9,6 млрд долларов из военного бюджета Трамп предлагает выделить на операции киберкомандования США (US Cyber Command, USCYBERCOM). Эта строка бюджетных трат испытала в новом бюджете буквально взрывной рост — в нынешнем году на киберкомандование было потрачено лишь чуть больше 700 млн долларов.