Мать погибшей в Турции 12-летней девочки прокомментировала трагедию

Бодрум, 29 августа. Мать погибший в Турции 12-летней россиянки прокомментировала трагедию в социальной сети «ВКонтакте».

«Поддерживаем себя мыслью: Алисе сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом», — написала Наталья Адамова.

Она поблагодарила всех за сообщения и звонки, отметив, что не может смириться с утратой дочери.

«А мы справимся как-нибудь. Спасибо, люди», — написала Адамова.

Напомним, ребенка затянуло в трубу на дне бассейна в отеле турецкого Бодрума. Девочка несколько минут провела под водой. Она была госпитализирована в критическом состоянии и находилась в состоянии комы.

На помощь турецким врачам прибыла команда реаниматологов из Петербурга, однако спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась 28 августа в начале четвертого утра.