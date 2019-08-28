Глава Пентагона обсудит с союзниками по НАТО противодействие «агрессии России»

Вашингтон, 28 августа. Министр обороны США Марк Эспер объявил о подготовке визита в Европу, в рамках которого, в том числе, будет обсуждаться противодействие «агрессии России».

«На следующей неделе я поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России», — заявил Эспер на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом в Пентагоне.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», представитель Пентагона заявил, что США обеспокоены тем, что Россия и Китай расширяют свое влияние в Африке. По словам руководителей Африканского командования ВС США, эти два государства активно наращивают как минимум с десятью африканскими странами экономические, дипломатические и культурные связи. Генералы призвали США не дать России с Китаем заполучить полный доступ к портам и базам континента.

Незадолго до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок альянса после окончания холодной войны расширил зону деятельности для того, чтобы продолжить свое существование. По его словам, в течение 40 лет блок «делал только одно — сдерживал СССР». После распада Советского Союза перед альянсом встал вопрос дальнейшего пути.

Редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей назвал заявление Столтенберга «хорошей сказкой». По его словам, генсек альянса «пытается скрыть истинные цели расширения НАТО на восток».

Эксперт добавил, что Столтенберг может пытаться изображать из себя некого миротворца, однако на самом деле члены НАТО «выполняют то, что им скажут из-за океана, и то, что считают США необходимым для собственной безопасности».