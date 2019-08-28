Ротару возобновила выступления в России

Москва, 28 августа. Украинская певица София Ротару, девять месяцев не выступавшая в России, приехала на фестиваль «Новая Волна» в Сочи.

Ротару выступила на традиционном гала-концерте конкурса «Вечер премьер», где спела новую песню «Вечные небеса» — лирическую балладу.

«Я очень волновалась, но зрители тепло меня приняли», — рассказала 72-летняя украинская певица.

Во время выступления Ротару была элегантно одета: черный пиджак поверх длинного изумрудного платья, сообщает KP.Ru.

Председатель жюри Игорь Крутой уговорил Ротару приехать на «Новую волну». Певица сделала перерыв в гастролях по России, поскольку боялась осуждения со стороны украинских поклонников. Однако, ее основной зритель и рынок в России.

Как пишут «Дни.ру», на «Новой волне» много представителей Украины: дуэт ANNA MARIA, Taras, Светлана Лобода, Таисия Повалий, Ани Лорак.

Игорь Крутой заявил, что музыка вне политики. Он назвал «маразмом» травлю артистов из-за выступлений на определенной территории.

«Музыка интернациональна по своей сути. Независимо от того, что происходит между странами на политическом уровне. Артисты здесь ни при чем», — считает композитор.

Блогер Вадим Манукян в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Игорь Крутой буквально спас Ротару от забвения в России, дав ей сохранить лицо.

«В Россию в любой момент могут вернуться даже однажды «оступившиеся» заслуженные и народные артисты из некогда братских республик, а на Украину наших артистов как не пускали, так и не пускают», — считает Манукян.

Напомним, в декабре 2018 года Ротару демонстративно отказалась принять участие в концерте «Песня года» в Олимпийском после введения военного положения на Украине. Народная артистка СССР, которая также является героем Украины, заявляла, что не хочет «накалять ситуацию», чтобы не провоцировать своих радикально настроенных соотечественников.

Репертуар украинской певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, румынском, болгарском, сербском и польском языках. Ротару проживает в Киеве.