Выявлена вероятная причина аллергии на татуировки

Москва, 29 июля. Исследование международной группы ученых при Федеральном институте оценки рисков (Германия) обнаружило возможную причину аллергии на татуировки: причиной может быть не только краска, но и сами иглы.

В статье, опубликованной в Springer Link, уточняется, что ранее причиной аллергии на татуировки считали цветные чернила, которые скапливаются под кожей и в лимфатических узлах.

Ученые исследовали фрагменты кожи и лимфатических узлов у умерших людей с татуировками. В образцах они обнаружили частицы, состоящие из смеси железа, хрома и никеля и рядом — частицы титана. Таким образом появилась гипотеза о том, что «металлический коктейль» попадает в кожу из татуировочных игл.

После проверки татуировочных чернил на содержание перечисленных металлов гипотеза подтвердилась. Однако, несмотря на полученные доказательства, ученым еще предстоит провести дальнейшие исследования, чтобы определить степень влияния наночастиц иглы на возникновение побочных реакций.

Ранее опрос ВЦИОМ определил самую распространенную аллергию у жителей России. Как сообщала «Газета.ру», чуть более четверти россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух — это и есть самая «популярная» аллергия. Еще четверть опрошенных сообщили об аллергической реакции на лекарства, также каждый пятый имеет аллергию продукты питания и пыль.