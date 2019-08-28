Памятник жертвам Холокоста осквернили на Украине

Киев, 28 августа. Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в районе населенного пункта Врадиевка в Николаевской области на Украине, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Долинский сообщил, что недалеко от Врадиевки неизвестные «осквернили и изуродовали памятник зверски замученным семи тысячам евреев». Он напомнил, что памятник установлен на месте расстрела в 1941 году колонны пленных евреев. Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети, передает «Газета.ру».

Долинский опубликовал на своей странице фотографии памятника, на которых видно, что на обратной стороне монумента нацарапаны свастика и нецензурная надпись.

Отметим, ранее американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором указывается, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма. Как передавал RT, в заявлении перечислен ряд случаев, когда националисты нападали, в частности, на цыган, а также сжигали их жилища.

В организации также подвергли критике тот факт, что Украинский институт национальной памяти продолжает попытки увековечить и обелить ряд лидеров «Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия» (запрещена в РФ) (ОУН-УПА1).

За несколько дней до этого МИД Украины опубликовал заявление, в котором указывается, что в стране нет роста проявлений антисемитизма: за 2017 год «на Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма».

1 Организация запрещена на территории РФ.