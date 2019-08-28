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Южная Осетия опасается нового вооруженного противостояния с Грузией

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Южная Осетия опасается нового вооруженного противостояния с Грузией

Цхинвал, 28 августа. МИД Южной Осетии обратился к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния.

В сообщении МИД Южной Осетии отмечается, что ведомство обеспокоено «в связи с предпринимаемыми Грузией провокационными шагами». Речь идет о «нарастании присутствия грузинских силовых структур по всему периметру государственной границы Южной Осетии с Грузией».

В ведомстве напомнили, что вооруженной агрессии в августе 2008 года также предшествовало строительство грузинской стороной военных укреплений на границе. МИД предупредил, что в случае эскалации напряженности будут приняты ответные шаги по защите Республики.

«В этой связи Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации», — говорится в сообщении.

В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, где грузинские полицейские установили блокпост в районе села Цнелис. Глава государства дал поручения силовикам и заверил жителей, что охрана рубежей будет усилена.

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