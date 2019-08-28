Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Алеппо, 28 августа. Боевики обстреляли за сутки 15 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили обстрелы населенных пунктов Кафр-Хамра, Маканис-эд-Дувайри, Алеппо Сабикия, Халаса, Биньямин провинции Алеппо; Кульджок, Кабух, Айн-эль-Кантара, Калаз-Тахтани, Сараф, Сандран, Бейт-Смайра, Сафсафа провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб; Телль-Метвази провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской армии обнаружили в северной части провинции Идлиб «новую братскую могилу», в которой обнаружились тела погибших солдат сирийской армии, погибших от рук незаконных вооруженных группировок.