КПП на линии разграничения в Донбассе сократят время работы

Киев, 28 августа. Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы, их время работы сократиться на 2,5 часа, сообщает пресс-центр операции объединенных сил Украины.

По данным пресс-центра, с 1 сентября КПП на линии соприкосновения в Донбассе перейдут на осенний режим работы. Таким образом пропуск граждан будет осуществляться с 07.00 до 18.30 (время совпадает с московским).

В настоящее время пункты пропуска работают с 6.00 до 20.00.

Внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации.