Украинцы вышли к офису президента с требованием уволить Авакова

Киев, 28 августа. Акция против действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его повторного назначения на пост проходит возле здания офиса президента.

Как сообщает издание «theБабель», акция под названием «Аваков — черт» проходит под стенами офиса президента. По данным агентства, организаторами митинга являются киевские националисты.

В протестах участвуют, по предварительным данным, порядка 350 человек. В руках у них плакаты: «Кто заказал Катю Гандзюк?», «Аваков — черт» и другие. Протестующие требуют немедленного увольнения Авакова.

Отметим, украинцы не в первый раз выступают с требованием об увольнении министра. В начале июня петиция с требованием отправить в отставку Авакова набрала 25 тысяч голосов. Тогда же протесты с требованием отставки Авакова прошли в нескольких городах Украины.

Причиной послужил инцидент в Переяславле-Хмельницком: двое нетрезвых полицейских ранили пятилетнего мальчика. Они «пристреливали ружье», а ребенок гулял во дворе собственного дома. Пуля попала ему в голову. Позже ребенок умер в больнице. Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, от занимаемых должностей также отстранили руководителей Переяславль-Хмельницкого отдела полиции.

Несмотря на общественный резонанс, Арсен Аваков отказался писать заявление об отставке.

Рассматривая поданную петицию украинцев, президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение главы МВД не в его компетенции. Как передавала «Газета.ру», по его словам, увольнением Авакова должен заниматься премьер-министр страны и Верховная рада.