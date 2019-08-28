Генпрокуратура Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой к обмену заключенными

Киев, 28 августа. Генпрокуратура Украины связала освобождение из-под ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с подготовкой к обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Пресс-секретарь главы украинского надзорного ведомства Лариса Сарган заявила, что изменение меры пресечения журналисту состоялось в рамках этого процесса.

Соответствующую запись она разместила в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», — написала Лариса Сарган.

Ранее Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из под-стражи под личное обязательство. Журналист провел под арестом более 400 дней.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве весной 2018 года. На Украине его обвиняют в государственной измене и поддержке республик Донбасса. В ОБСЕ неоднократно призывали украинские власти отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. Представитель международной организации, курирующий вопросы свободы СМИ, Арлем Дезир призывал Киев освободить руководителя портала РИА Новости Украина.

МИД России отмечал, что арест Вышинского свидетельствует о давлении украинских властей на сотрудников тех СМИ, которые представляют населению страны альтернативную точку зрения на происходящие события. В МИД РФ требовали освободить арестованного по сфабрикованному делу журналиста.

Напомним, в августе стало известно, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и Россией, однако дата обмена пока неизвестна.