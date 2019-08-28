Глава Пентагона назвал условие возвращения Турции в программу F-35

Вашингтон, 28 августа. США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 только в том случае, если Анкара избавится от российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Глава Пентагона пояснил, что уже говорил на эту тему с турецкими коллегами. По его словам, в разговоре он отмечал, что речь в случае Турции идет либо об F-35, либо о С-400.

«Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить [с целью применения]. Либо одно, либо другое», — цитирует слова Марка Эспера ТАСС.

Однако чиновник допустил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Турции в программу F-35. Он назвал условие, при котором это может произойти.

«Повторюсь: они (турецкие власти. - Прим. ред.) должны будут избавиться от программы С-400… И затем мы можем рассмотреть это», — заявил глава Пентагона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 в Москве поинтересовался у российского лидера Владимира Путина возможностью покупки российских истребителей Су-57. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Москва и Анкара обсуждают поставку российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57.

Напомним, 27 августа начался второй этап поставки элементов российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Контракт на поставку С-400 был подписан между Москвой и Анкарой еще в 2017 году.

Вашингтон выступал против сделки между странами. Штаты пытались оказать давление на Анкару, заявляя, что в случае приобретения С-400 Турция будет исключена из программы F-35. При этом вместо российских систем США предлагали купить американские комплексы Patriot. Однако турецкие власти не отреагировали на угрозы и не отказались от контракта с РФ.