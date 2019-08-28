Милонов высказался за проведение референдума о сокращении рабочей недели

Москва, 28 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести референдум по вопросу о сокращении рабочей недели до четырех дней.

По мнению парламентария, с сокращением рабочей недели зарплаты россиян должны стать выше, потому что повысится скорость и интенсивность труда.

«Интенсивность труда повысилась, скорость труда повысилась, но при этом продолжительность рабочего дня остается такой же, как в эпоху такую индустриальную, когда были другие скорости», — цитирует Милонова KP.RU.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать базой социально-трудового контракта в будущем. По мнению премьера, технологический прогресс не только приводит к уменьшению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое необходимо на труд.

Эксперты же спорят о плюсах и минусах возможного перехода на «четырехдневку». Например, медики уверены, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян. В свою очередь, председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов всецело одобрил идею перехода на четыре рабочих дня в неделю, однако напомнил, что она возникает не в первый раз.

Как рассказал «Известиям» член экспертного совета при правительстве РФ Александр Сафонов, при таком графике возможен дефицит кадров в отраслях, где работают круглосуточно.