Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

Варшава, 28 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался принимать участие в торжествах, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Польше. Об этом сообщает польская ежедневная газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, так как на данное мероприятие не был приглашен президент России Владимир Путин. В настоящее время в министерстве иностранных дел Белоруссии не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве примут участие президент США Дональд Трамп и канцлер Германии. К настоящему моменту подтверждено участие 20 лидеров, среди которых президент Украины Владимир Зеленский.

При этом польская сторона отметила, что ожидает визита президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, не могут считаться полноценными без участия России.