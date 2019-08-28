Генерал армии Булгаков поставил российским военным «пять с плюсом» на учениях ЦВО

В Центральном военном округе разыгрались специальные учения по материально-техническому обеспечению российских войск. Маневры посетила съемочная группа Федерального агентства новостей.

По легенде утром на станцию Адуй в 60 километрах от Екатеринбурга напали диверсанты. Чтобы защитить Родину, мало уметь грамотно обращаться с оружием. Нужно знать, например, как меньше чем за час погрузить танковый батальон на железнодорожный состав на станции, где противник только что разрушил рельсы и поджег цистерну с топливом.

Ключевой железнодорожный узел заблокирован. Военные железнодорожники приступают к тушению пожара с помощью пожарного поезда.

«Приступить к восстановлению верхнего строения пути, тушению пожара и подъема вагона, прием», — слышно по рации.

В считанные минуты вооруженные диверсанты задержаны, инженеры проводят разведку на месте ЧП. Ситуация осложняется: с пути сошел подвижной состав.

На подмогу прибывает восстановительный поезд органов железной дороги. Инженеры поднимают и ставят технику на рельсы под прикрытием армейской авиации.

«Под моим руководством совместно с батальоном и органами железной дороги происходит восстановление. С одной стороны, идет кран железнодорожный, который личный состав укладывает в железнодорожное звено, с другой стороны идет укладочный кран УК-25 с органами железной дороги, которые то же самое производят — восстановление пути», рассказал ФАН командир 83-го отдельного путевого железнодорожного батальона, майор Юрий Едалин. — У нас это все в процессе боевой подготовки отработано, для нас это повседневная деятельность, ничего сверхъестественного абсолютно нет, каждый день мы этим занимаемся».

Впервые на подобных учениях самые разные войсковые подразделения и органы материально-технического обеспечения отрабатывают маневры совместно со специалистами железной дороги. Быстро починить железнодорожное полотно — непросто, а когда тебя со всех сторон атакует враг — вдвойне. Оценить мастерство и профессионализм сослуживцев приехали военнослужащие всех округов, видов, родов войск и флотов.

В ходе учения военнослужащие совершенствуют боевые навыки. Железнодорожные бригады практически на 100 % укомплектованы военнослужащими контрактной служб. По словам заместителя Министра обороны Дмитрия Булгакова, это люди — «профессионалы высочайшего класса». В этом году военные инженеры отремонтировали 90 км железнодорожных путей.

«Один мудрый руководитель в свое время говорил: «В кузнице не было гвоздя, пропала подкова, лошадь захромала. Лошадь захромала — командир убит, враг ворвался в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя». Одно отсутствие какого-то элемента влечет за собой последствия, которые иногда бывает очень тяжело восстанавливать, — рассказал генерала армии корреспонденту ФАН. — Поэтому это сложнейший механизм, как часы. Все должны работать на одну задачу, в одно и то же время и каждый по своему направлению».

Поезд пошел. С помощью спецкрана и путеукладчика отдельная железнодорожная бригада и сотрудники железной дороги восстановили полотно ровно за 50 минут.

«То, что сегодня сделали, можно сказать, «пять с плюсом», потому что они быстро все это делают», — дал оценку Дмитрий Булгаков.

В это время на арсенале Кедровка более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения и гражданского персонала демонстрируют погрузку артиллерийского и ракетного вооружения на железнодорожный состав, автомобильную техники и на тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26.

В учениях задействован личный состав железнодорожных войск, военной полиции и вертолеты Ми-26 военно-транспортной авиации ВКС России. В случае войны обеспечивать войска боеприпасами придется именно так: под ударами противника. Террористы на бронированном «джихадмобиле» подожгли открытую площадку хранения боеприпасов.

Атаку удалось отразить. С огнем борются пожарные машины, поезд и танк. Всего — до 200 единиц автомобильной и специальной техники.

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Центрального военного округа ремонтируют БМП-2 и танк Т-72 Б3. В полевых условиях экипаж из 3 человек может заменить его двигатель за 36 часов.

«19 числа был осуществлен призыв. Переодели личный состав, обучили, вручили оружие, провели занятия по снятию техники с хранения, по возданию, организации ремонта. Они восстановляли свои навыки как военнослужащие-ремонтники», — рассказал ФАН и.о. начальника управления Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Туфекчи.

310 военнослужащих запаса из Свердловской области вторую неделю проходят службу в ремонтных подразделениях МТО. Среди них — командир взвода материального обеспечения Виктор Отто.

«Если бы нас не было, техника бы, наверное, тогда вся армия встала и нечем было бы воевать», — говорит он.

Виктор Отто оставил в Екатеринбурге жену, двоих детей и отправился в учебный центр выполнять воинский долг. Учитель физкультуры работает в магазине бытовой техники.

«Эмоции прям не передать словами! — поделился он корреспондентом ФАН. — потому что участвовал впервые, тем более такие грандиозные сборы!

Говорит, семья отнеслась к повестке на военные сборы с пониманием.

«Я сам даже не стал отмазываться, так скажем, от этого, потому что самому было интересно… Вспомнил снова военные годы, когда я служил. Познал, так скажем всю документацию командира подразделения, потому что это достаточно большой труд, — рассуждает военнослужащий. — Я буду уже более ответственным, может где-то и начальство уже заметит».

Сварщики, токари, слесари показали, что способны выполнить поставленную задачу. 15 лучших резервистов и организаторов сборов получили награды из рук генерала армии за высокие показатели на службе и воинскую доблесть.