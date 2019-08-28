В Видном премируют рабочих, спасших десятки людей при пожаре

Видное, 28 августа. Бригада рабочих, которая помогала эвакуировать людей из горящего дома в подмосковном Видном, получит денежные премии. Об этом рассказал руководитель проекта по городу Олег Алехин.

По его словам, в многоэтажном доме было сильное задымление, пламя выбивалось из окон, поэтому жильцы готовы были уже прыгать из окон, чтобы спасти свою жизнь. К счастью, рабочие, выполнявшие капитальный ремонт фасада, отреагировали моментально.

Они поднялись на люльках и эвакуировали людей через окна. По словам Алехина, молодые люди надышались дыма, но не перестали помогать пострадавшим.

«Мои сотрудники выполнили профессионально свой долг», — цитирует его телеканал «360».

Алехин отметил, что молодые люди с Кавказа, им 20–25 лет, они целеустремленные и с желанием работать. Ребята не спасовали и помогли людям, которые не перестают благодарить их за спасенные жизни.

«Люди подходили, плакали, благодарили», — добавил он.

Руководитель проекта добавил, что ребятам, помимо премий, дали также выходной день, чтобы восстановить здоровье после дыма и огня.

Напомним, инцидент в подмосковном Видном произошел утром 28 августа в доме по Советскому проезду. В это время рабочие выполняли капитальный ремонт фасада многоэтажного здания. Они увидели, как из квартиры на девятом этаже валит черный дым. Семья с детьми находилась на балконе и ждала помощи, как и остальные жильцы горящего дома.

Монтажники оперативно отреагировали и с помощью подъемников помогли пострадавшим при пожаре спуститься вниз. В общей сложности из здания эвакуировали несколько десятков человек.