Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Видном премируют рабочих, спасших десятки людей при пожаре

53
0 Оставить комментарий

В Видном премируют рабочих, спасших десятки людей при пожаре

Видное, 28 августа. Бригада рабочих, которая помогала эвакуировать людей из горящего дома в подмосковном Видном, получит денежные премии. Об этом рассказал руководитель проекта по городу Олег Алехин.

По его словам, в многоэтажном доме было сильное задымление, пламя выбивалось из окон, поэтому жильцы готовы были уже прыгать из окон, чтобы спасти свою жизнь. К счастью, рабочие, выполнявшие капитальный ремонт фасада, отреагировали моментально.

Они поднялись на люльках и эвакуировали людей через окна. По словам Алехина, молодые люди надышались дыма, но не перестали помогать пострадавшим.

«Мои сотрудники выполнили профессионально свой долг», — цитирует его телеканал «360».

Алехин отметил, что молодые люди с Кавказа, им 20–25 лет, они целеустремленные и с желанием работать. Ребята не спасовали и помогли людям, которые не перестают благодарить их за спасенные жизни.

«Люди подходили, плакали, благодарили», — добавил он.

Руководитель проекта добавил, что ребятам, помимо премий, дали также выходной день, чтобы восстановить здоровье после дыма и огня.

Напомним, инцидент в подмосковном Видном произошел утром 28 августа в доме по Советскому проезду. В это время рабочие выполняли капитальный ремонт фасада многоэтажного здания. Они увидели, как из квартиры на девятом этаже валит черный дым. Семья с детьми находилась на балконе и ждала помощи, как и остальные жильцы горящего дома.

Монтажники оперативно отреагировали и с помощью подъемников помогли пострадавшим при пожаре спуститься вниз. В общей сложности из здания эвакуировали несколько десятков человек.

infox - new
Источник: Телеканал «360»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров