Кустурица приветствовал гостей Венецианского фестиваля на русском языке

Москва, 28 августа. Сербский режиссер Эмир Кустурица, будучи одним из членов жюри 76-го Венецианского кинофестиваля, пожелал удачи на русском языке всем участникам киносмотрин.

«Я хочу, чтобы в этой категории были люди, которые приезжают», — сказал Кустурица о новичках Венецианского фестиваля.

В своей приветственной речи Кустурица также вспомнил, как в 1998 году получил «Малого золотого льва» за картину «Черная кошка, белый кот» именно на этом фестивале, передает Пятый канал.

В этом году участниками Венецианского фестиваля стали мировые суперзвезды: Брэд Питт, Роберт Паттинсон, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и многие другие. Питт представляет картину «К звездам» режиссера Джеймса Грея. Актер играет астронавта, который бороздит Галактику в поисках отца.

Зрители с нетерпением ждут премьеры нового «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса. Главную роль исполняет Хоакин Феникс, которому предрекают «Оскар» за эту работу.

Хирокадзу Корээда, ставший звездой прошлогоднего фестиваля, в этом году покажет свой фильм «Правда» с Катрин Денев. Картина Корээда также войдет в основной конкурс кинофестиваля, всего в нем будет представлено 20 фильмов.

Паоло Соррентино покажет «Нового Папу» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Сериал имел оглушительный успех.

В 2019 году программа Венецианского фестиваля состоит из основного конкурса, секции независимого и параллельного кино и кинорынка.