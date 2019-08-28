Жена Макрона отреагировала на извинения бразильцев за насмешки Болсонару

Париж, 28 августа. Жители Бразилии извинились перед супругой президента Франции Брижит за оскорбительную реплику бразильского лидера Жаира Болсонару.

Ранее один из сторонников Болсонару высмеял 66-летнюю Брижитт Макрон, опубликовав в Facebook фотоколлаж, на котором изображены жены Макрона и Болсонару. Изображение сопровождалось комментарием: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность».

Позднее Болсонару отреагировал на данный пост в Facebook, оставив комментарий с просьбой «не унижать» Макрона.

«Не унижайте мужика, лол»,— написал президент Бразилии.

Комментарий Болсонару вызвал волну негодования со стороны простых бразильцев, а также привлек внимание президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер назвал комментарий Болсонару чрезвычайно грубым и огорчительным, а также выразил надежду, что у бразильского народа появится лидер, который будет вести себя соответствующе.

Позднее бразильцы запустили в социальной сети Twitter хештег #DesculpaBrigitte, который переводится как «Прости, Брижит». В своих постах бразильцы извинились перед супругой Макрона, признавшись, что им стыдно за своего президента.

По данным французской газеты Le Parisien, Брижит Макрон узнала об извинениях бразильцев. По словам первой леди Франции, она была тронута тысячами сообщений бразильце в Twitter.

Ранее бразильский писатель Пауло Коэльо извинился перед супругой Макрона за оскорбительный комментарий Жаира Болсонару. При этом Коэльо отметил, что в данный момент над Бразилией «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь».