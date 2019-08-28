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Россия

Серийное производство истребителей МиГ-35 стартовало в России

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Серийное производство истребителей МиГ-35 стартовало в России

Москва, 28 августа. Серийное производство истребителей МиГ-35 стартовало в России. Об этом сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко на выставке МАКС-2019.

Он отметил, что поставки самолетов начались в 2018 году. Сейчас производство истребителей развернуто полностью, и самолетостроительная корпорация готова обеспечивать потребности как Минобороны, так и других заказчиков.

«Серийное производство уже началось», — цитирует слова Ильи Тарасенко ТАСС.

По его словам, оборонное ведомство и корпорация подпишут новый контракт по истребителям в ближайшее время. Он отметил, что Минобороны может закупить еще несколько десятков машин.

Напомним, контракт на поставку первой партии шести МиГ-35 был подписан на форуме «Армия-2018» летом прошлого года. 

МиГ-35 — это новейший многоцелевой истребитель поколения «4++". Он является развитием моделей самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания и международная презентация истребителя состоялись в январе 2017 года. Заводские испытания модели завершились к концу того же года.

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Источник: ТАСС
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