Захарова рассказала, когда Россия выплатит оставшийся взнос в Совет Европы

Москва, 28 августа. Россия в ближайшее время выплатит оставшийся взнос в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, после того, как полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) были полностью восстановлены, Москва полностью выплатила взнос в бюджет организации за текущий год.

«Российская Федерация также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года», — указала Захарова.

По ее словам, 27 августа вышло распоряжение российского Кабмина, в соответствии с которым требуемая сумма будет переведена в скором времени в Страсбург.

Москва ожидает, что реформенный процесс в СЕ будет успешно завершен в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран — членов организации и укрепления ее роли как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии международному праву и Уставу ООН.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европарламент и ПАСЕ оперативно обсудить риски, связанные с размещением американских ракет в странах Европы.