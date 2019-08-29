Сирия, 29 августа. Курды спровоцировали бои с жителями Восточного Дейр-эз-Зора. Протурецкие боевики ССА** арестовали пятерых гражданских лиц в Африне на северо-западе Алеппо. Молодой человек погиб при взрыве СВУ в Ат-Табке в западной части провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): совершила налет на ряд жилых домов в окрестностях города Бюльбюль в Африне.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в причастности к исчезновению двух солдат САА на западном въезде в Дейр-эз-Зор; обвиняется в установке СВУ в Ат-Табке, при подрыве которого погиб местный молодой человек.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась авиаударам в районе долины Аль-Габ в Хаме.

Курды: спровоцировали столкновения с жителями восточной части провинции Дейр-эз-Зор и понесли потери.

Провинция Алеппо

Поддерживаемые Турцией группировки из состава Сирийской свободной армии (ССА) совершили налет на ряд домов в окрестностях города Бюльбюль, находящегося на севере кантона Африн в провинции Алеппо. По информации портала Al Manar News, в ходе рейдов боевиков были арестованы как минимум пять местных жителей. Все они были задержаны по подозрению в сотрудничестве с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), которые Анкара считает частью сил Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. Турецкие силы при поддержке союзных радикалов захватили данный кантон к северо-западу от Алеппо весной прошлого года в ходе операции «Оливковая ветвь», однако курды продолжают попытки вести контратаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Аль-Эзба на востоке провинции Дейр-эз-Зор произошли стычки между местным населением и бойцами Сирийских демократических сил (SDF)****. Согласно сведениям агентства Baladi News, обе стороны понесли потери ранеными — пострадали один мирный житель и один курдский радикал. Гражданские лица активно выступают против незаконного присутствия курдов и их американских кураторов за Евфратом, в ответ радикалы SDF регулярно разгоняют демонстрации граждан, зачастую используя для этого оружие.

Как утверждает местный новостной Twitter-ресурс (@DeirEzzor24), недалеко от базы 137-й бригады Сирийской арабской армии (САА) на западном въезде в город Дейр-эз-Зор пропали два солдата правительственных войск САР. Данные об их дальнейшей судьбе сейчас устанавливаются. Предполагается, что к исчезновению могут быть причастны члены подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые нередко проникают в зону контроля САА с восточного берега Евфрата или со стороны американской базы «Ат-Танф» на юге соседней провинции Хомс.

Провинция Ракка

Молодой человек по имени Ахмад Шавах аль-Хамдали родом из расположенной неподалеку деревни Дабси-Афнан погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства на палестинской улице города Ат-Табка к западу от Ракки, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Детонировавшая бомба была заложена в автомобиль. Информация о том, кто именно причастен к случившемуся, выясняется, однако предполагается, что виновными могут быть члены «спящих ячеек» ИГ1. Они все еще сохраняют активность в этом районе, несмотря на то, что этот город был занят курдами и американцами еще в первой половине 2017 года.

Провинция Хама

Боевая авиация провела вылеты в местах скопления террористов, преимущественно из состава «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ), в северо-западной части провинции Хама. Согласно информации Step News Agency, ударам подверглись расположения джихадистов в окрестностях населенных пунктов Шахраназ, Джуб Сулейман, а также на склонах горной гряды Джебель Шахшабо. Сведений о масштабе урона, причиненного радикалам-исламистам, оппозиционный источник не приводит. Данные о принадлежности участвовавших в операции самолетов к ВВС САР или ВКС РФ в настоящий момент выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.