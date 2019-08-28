«Сваха всея Руси» Сябитова дала совет изменницам

Москва, 28 августа. Телеведущая Роза Сябитова дала совет женщинам, как вести себя после измены супругу. По ее мнению, прежде всего необходимо определиться: рассказать мужу правду или умолчать о произошедшем.

Сябитова поделилась историей одной из героинь проекта «Давай поженимся». По ее словам, женщина рассказала, что ее первый супруг начал ей изменять. После того, как правда вскрылась, она не смогла простить мужа и тоже нашла любовника. В результате семья распалась. Позже героиня проекта вышла замуж второй раз, но ситуация повторилась. Новый супруг заподозрил ее в измене и стал требовать объяснений. После этого женщина спросила у Сябитовой: признаваться мужу или нет? Свой совет известная телевизионная сваха опубликовала в соцсети Instagram.

По мнению телеведущей, семья нужна человеку для того, чтобы он имел право совершить ошибку и быть прощенным за нее.

«Если рядом мужчина, который способен это сделать, – ваше счастье. Боритесь за него и вымаливайте прощенье. Это в случае, если вы признались. Но лучше не рассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину за свой грех. Несите крест наказания сами», — написала Роза Сябитова.

Ранее Роза Сябитова высказалась насчет соотношения числа мужчин и женщин в стране. По ее мнению, при низкой численности мужского населения женщины изменят взгляд на семью.